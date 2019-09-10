Погодные рекорды Молдовы 10 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 сентября специалисты зафиксировали еще до середины прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 10 сентября 1946 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали примерно за три десятилетия до этого. В 1913 году воздух прогрелся лишь до +4 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы в этот день, составляет 31 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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