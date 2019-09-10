00:21 10 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Заморозки

Погодные рекорды Молдовы 10 сентября

© Sputnik / Евгений Биятов
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (807)
10 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 сентября специалисты зафиксировали еще до середины прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

Вишня в снегу
© Sputnik / Yana Zaharova
Потопы, апрельский снег, африканская жара: почему это происходит

По информации синоптиков, 10 сентября 1946 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали примерно за три десятилетия до этого. В 1913 году воздух прогрелся лишь до +4 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы в этот день, составляет 31 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (807)

По теме

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Ученый: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА Россия сегодня
Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА "Россия сегодня"
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться