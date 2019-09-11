Погодные рекорды Молдовы 11 сентября

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 сентября специалисты зафиксировали всего восемь лет назад.
По информации синоптиков, 11 сентября 2011 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +31,1 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали 51 год назад. В 1968 году воздух прогрелся лишь до +4,4 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы в этот день, составляет 26,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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