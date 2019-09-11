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Село Рашков, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 11 сентября

© Sputnik / Nicu Goncear
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 сентября специалисты зафиксировали всего восемь лет назад.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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 Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 11 сентября 2011 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +31,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали 51 год назад. В 1968 году воздух прогрелся лишь до +4,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы в этот день, составляет  26,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
Молдова, погода, рекорды


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