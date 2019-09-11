Самый точный прогноз погоды: синоптики ожидают резкое похолодание

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Хорошая погода не уходит из Молдовы. В среду в республике ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +26 до +29 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Такой температурный режим сохранится на протяжении трех суток - с четверга по субботу. Так, в ночные часы ожидается от +11 до +14 градусов, а днем столбики термометров покажут от +26 до +29 градусов по Цельсию. И без осадков.

А вот с воскресенья резко похолодает. Днем температура поднимется уже всего до +18, +21, а в ночные часы и вовсе будет +8, +11. Таким выдастся и понедельник грядущей недели. А со вторника опять +24, +27. В течение этих трех дней на севере республики возможны кратковременные дожди.

До 11 сентября включительно в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, будет наблюдаться как минимум до 12 сентября.

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Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь вспоминает мученическую смерть Иоанна Крестителя - Усекновение главы Иоанна Предтечи.

После крещения Иисуса Христа Иоанн продолжал проповедовать, правда непродолжительно. В то время правителем Галилеи был Ирод Антипа (сын того самого Ирода Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев). Ирод Антипа взял в жены Иродиаду - жену своего живого брата Филиппа. Иоанн обличал за это Ирода, а это не нравилось Иродиаде. Она просила Ирода, чтобы он убил Иоанна. Но тот не соглашался с женой, потому что считал Иоанна великим пророком и боялся народа. Впрочем, в угоду супруге он посадил Иоанна в темницу.

Примерно через год после этого Ирод, празднуя свой день рождения, дал пир, на который пришла и дочь Иродиады (его падчерица) - Саломея. Пребывая в хорошем настроении, он сказал ей: "Проси у меня чего хочешь" - и клялся, что отдаст ей даже полцарства. Саломея спросила у матери:"Чего мне просить у него?". Иродиада потребовала голову Иоанна Крестителя. Саломея с поспешностью возвратилась к отчиму и сказала: "Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя".

Ирод огорчился, но ему не хотелось при гостях изменить своему слову, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну. Приказ царя выполнили. Предания гласят о правосудии Божьем, свершившимся над Иродом, Иродиадой и Саломеей.

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Считается, что этот день завершает лето. В народе говорили: "Иван Постный пришел, лето красное увел".

Люди верили, если журавли на юг улетели, то зима будет ранней. Считалось, если скворцы не летят на юг, то наступило "бабье лето", а если увидеть много грачей – солнечная погода продлится еще долгое время.

В этот день считается грехом брать в руки в руки нож, лопату, топор и другие режущие предметы.

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