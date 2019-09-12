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Погодные рекорды Молдовы 12 сентября

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 сентября специалисты зафиксировали восемь лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 12 сентября 2011 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в + 30,9 градуса по Цельсию.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в середине прошлого столетия. В 1951 году в этот день воздух прогрелся лишь до +5,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы в этот день, составляет 25,3 градусаградуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
праздники 12 сентября, Молдова, рекорды, погода


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