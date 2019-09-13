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Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни и резкое похолодание

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (811)
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Теплая сентябрьская погода сохранится в Молдове и в пятницу. Будет малооблачно. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +25 до +30 градусов по Цельсию. 

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© Sputnik / Константин Чалабов
Засуха в Молдове: стали известны первые возможные последствия

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие двое суток будет становиться прохладнее. В ночные часы в субботу ожидается от +10 до +15 градусов, а днем столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов по Цельсию. Небольшие осадки могут пройти в северных районах страны. А вот воскресенье станет самым холодным днем этой недели - ночью метеорологи прогнозируют от +7 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +20, +25 градусов по Цельсию.

В начале следующей недели, в первые два дня, ожидается потепление, а после - резкое похолодание - до +18, +23 градусов днем.

А вот с воскресенья начнет холодать. Днем температура поднимется уже всего до +17, +22 градусов. Затем станет еще прохладнее.

До 18 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, будет регистрироваться как минимум до 20 сентября.

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© Sputnik / Вадим Русу
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Праздники и народные приметы 

В церкви 13 сентября почитается память святого Куприяна Карфагенского, который жил в III веке и был известен как епископ Карфагена. Был искусным богословом, и большую часть своих сочинений посвятил вопросам отступничества, причинам, которые его вызывают. Кроме того, именно Куприяна считают создателем канонического учения о единстве церкви.

Согласно приметам, если 13 сентября журавли курлычут и летят по небу неспешно, то осень будет продолжительной и теплой. Если же журавли летят на юг не клином, а поодиночке, то крестьяне ждут неурожая в следующем году.

Если человек родился 13 сентября, то в качестве талисмана может носить амулет с лазуритом.

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Тема:
Погода в Молдове (811)

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