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Погодные рекорды Молдовы 13 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (811)
19 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 сентября специалисты зафиксировали более ста лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 13 сентября 1893 года воздух прогрелся всего лишь до +3,9 градуса по Цельсию.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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А вот температурный максимум зарегистрировали в 2011 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +30,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет ровно 27 градусов.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (811)

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