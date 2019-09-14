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Погода: небо осенью задышит, а там, глядишь, пойдут дожди

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (813)
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Столбик термометра начинает сползать вниз, ветер несколько усилится, атмосферное давление тоже устремляется вверх.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу температура будет в пределах +22 +27 градусов по Цельсию. 

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Свадьба в селе
© Sputnik / И. Зенин
Осень в Молдове - редкие кадры прошлой эпохи
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В воскресенье обещают, что еще несколько похолодает. В последующие дни небольшие осадки могут пройти в северных районах страны. К концу следующей недели дневная температура опустится до +15 +18 градусов.

По 18 сентября включительно в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, будет регистрироваться как минимум до 20 сентября.

Праздники и народные приметы 

Не забудьте сегодня поздравить всех своих знакомых, которые носят имя Семен. В народе 14 сентября называют Семиным днем, летопродавцем, гусепроводом.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

В это день до 1700 года на Руси праздновали Новый год. Вековая мудрость гласила: «Семён лето провожает, бабье лето приглашает». С наступлением "вторых осенин" женихи присматривали себе невест невест, от Семёнова дня до Гурия (28 ноября) наступали свадебные недели.

Православная церковь почитает 14 сентября преподобного Симеона, который провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из них 47 - стоя на столпе. На месте его подвигов был воздвигнут монастырь во славу поистине апостольского служения.

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Тема:
Погода в Молдове (813)

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