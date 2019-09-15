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Молдавская ССР, село Кодры. Осень в лесу, 1978 год

Погода: середина сентября отдает предпочтение стабильности

© Sputnik / Петрухин
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (814)
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Воскресный день будет практически братом-близнецом предыдущего, изменение ожидается лишь одно. 

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, как и накануне, воздух прогреется чуть выше +20 по Цельсию. 

Осеннее великолепие в Старом Орхее.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Захватывающие дух изображения: осеннее великолепие в Старом Орхее - фотолента
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Атмосферное давление останется повышенным.

Сменится лишь направление ветра — с северо-западного на западное. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.

В последующие дни несколько потеплеет, в северных районах страны во вторник могут пройти небольшие осадки. 

По 18 сентября включительно в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, будет регистрироваться как минимум до 20 сентября.

Праздники и народные приметы 

Православная церковь чтит 15 сентября память мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Их духовный подвиг, совершенный в III веке, вошел в историю. Родители пострадали за свою веру, такая же судьба была уготована их осиротевшему сыну.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

Большую часть своей жизни от провел пустником на высокой горе, обретя чудесную власть над силами природы и дар проповедника веры. Он знал, что его ждет мученическая смерть за свои убеждения и принял ее достойно.

В народе этот день называют Мамант-Овчинником или Овчарником, считая святого покровителем овец и коз.

С 15 сентября связаны приметы, говорящие о том, какой будет осень. Например, если много росы при безветренной погоде – то это к теплой и ясной погоде. 

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Тема:
Погода в Молдове (814)

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