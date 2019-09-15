Погода: середина сентября отдает предпочтение стабильности

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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Воскресный день будет практически братом-близнецом предыдущего, изменение ожидается лишь одно.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, как и накануне, воздух прогреется чуть выше +20 по Цельсию.

Атмосферное давление останется повышенным.

Сменится лишь направление ветра — с северо-западного на западное. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.

В последующие дни несколько потеплеет, в северных районах страны во вторник могут пройти небольшие осадки.

По 18 сентября включительно в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, будет регистрироваться как минимум до 20 сентября.

Праздники и народные приметы

Православная церковь чтит 15 сентября память мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Их духовный подвиг, совершенный в III веке, вошел в историю. Родители пострадали за свою веру, такая же судьба была уготована их осиротевшему сыну.

Большую часть своей жизни от провел пустником на высокой горе, обретя чудесную власть над силами природы и дар проповедника веры. Он знал, что его ждет мученическая смерть за свои убеждения и принял ее достойно.

В народе этот день называют Мамант-Овчинником или Овчарником, считая святого покровителем овец и коз.

С 15 сентября связаны приметы, говорящие о том, какой будет осень. Например, если много росы при безветренной погоде – то это к теплой и ясной погоде.

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