Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни и похолодание

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КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Теплая сентябрьская погода продержится в Молдове еще в течение двух дней. В понедельник ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +24 до +29 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Последним настолько теплым днем сентября, по прогнозу синоптиков, станет вторник. В ночные часы 17 сентября ожидается от +10 до +15 градусов, а днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов по Цельсию. Небольшие осадки могут пройти в северных районах страны. А вот последующие дни начавшейся недели окажутся холоднее.

В среду и четверг днем будет всего до +18, +23 градусов днем, в затем в течение двух дней воздух прогреется всего до +15, +18 градусов по Цельсию.

До 18 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, будет регистрироваться как минимум до 20 сентября.

Праздники и народные приметы © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В церкви 16 сентября почитается память святой Домны Никодимийской, которая жила во время царствования императора Максимилиана. Изначально Домна была языческой жрицей, но впоследствии приняла христианство. Во время гонений на христиан, организованных Максимилианом, Домна пострадала за свою веру и с тех пор почитается в ранге мученицы.

В этот день принято было наводить в домах порядок, избавляться от различного хлама, накопившегося в течение лета. Весь собранный мусор и ненужные вещи сжигали вместе с картофельными очистками, поскольку это предвещало счастье на весь год.

Обычно 16 сентября начинались холода, и крестьяне спешили переселиться в дом из летних веранд.

Красный закат – примета, что совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и заморозков по утрам. Дождь пошел – скорее всего, осень будет сухой и без осадков.

Если человек родился 16 сентября, то его талисманом является топаз и янтарь – эти камни нужно носить в качестве оберега.

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