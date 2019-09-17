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Погодные рекорды Молдовы 17 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (816)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 сентября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 17 сентября 1952 года воздух прогрелся всего лишь до +0,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1968 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет ровно 35,5 градусов.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (816)

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