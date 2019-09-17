Погодные рекорды Молдовы 17 сентября

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 сентября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 17 сентября 1952 года воздух прогрелся всего лишь до +0,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1968 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,6 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет ровно 35,5 градусов.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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