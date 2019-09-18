02:30 18 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.71
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.71
Поиск
Заморозки

Погодные рекорды Молдовы 18 сентября

© Sputnik / Евгений Биятов
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (818)
30 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день – один из рекордов держится больше столетия.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 сентября специалисты зафиксировали еще в XIX веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ>>> 

По информации синоптиков, 18 сентября 1894 года воздух прогрелся лишь до +2,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1986 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +32,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (818)

По теме

Океан изменит цвет: это произойдет уже к концу века
Лето скоро изменится, ученые составили точный прогноз и выяснили, как
Ученый: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество-2019: мастер-класс
Диалоги Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"
ТЭФИ-Содружество: творческий диалог - важная составляющая фестиваля
"ТЭФИ-Содружество": творческие дискуссии - важная составляющая фестиваля - видео
Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры
Правительству 100 дней: что сделали Санду и ее министры

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться