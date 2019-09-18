Резкое похолодание: метеорологи предупредили о заморозках в Молдове

Заморозки осенью могут привести к повреждению неубранного урожая овощей и винограда, поэтому фермерам обязательно следует предпринять меры, чтобы не потерять его.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками.

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"В ночные и утренние часы в период с 20 по 22 сентября на поверхности почвы, а 21 сентября местами в воздухе ожидаются заморозки до -1, -2 градусов по Цельсию", - говорится в опубликованном в среду сообщении Госгидрометеослужбы.

Специалисты предупреждают, что заморозки осенью могут привести к повреждению неубранного урожая овощей и винограда.

В этот период рекомендуется:

применять метод "задымления", который препятствует понижению температуры воздуха в слое у поверхности земли до отрицательных значений в утренние часы; © Sputnik / Егор Еремов Мрачные прогнозы на урожай — засуха уничтожает посевы, фермеры несут убытки

осуществлять обильный полив, учитывая тот факт, что высокая влажность почвы снижает интенсивность радиационного выхолаживания земной поверхности;

перемешивание (вентиляция) воздуха – процесс, который препятствует образованию термической инверсии в слое воздуха у поверхности земли;

прямой нагрев воздуха при помощи специального оборудования, осуществляющего инфракрасное излучение.

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