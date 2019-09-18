Резкое похолодание: метеорологи предупредили о заморозках в Молдове

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками.
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"В ночные и утренние часы в период с 20 по 22 сентября на поверхности почвы, а 21 сентября местами в воздухе ожидаются заморозки до -1, -2 градусов по Цельсию", - говорится в опубликованном в среду сообщении Госгидрометеослужбы.
Специалисты предупреждают, что заморозки осенью могут привести к повреждению неубранного урожая овощей и винограда.
В этот период рекомендуется:
- применять метод "задымления", который препятствует понижению температуры воздуха в слое у поверхности земли до отрицательных значений в утренние часы; © Sputnik / Егор Еремов
- осуществлять обильный полив, учитывая тот факт, что высокая влажность почвы снижает интенсивность радиационного выхолаживания земной поверхности;
- перемешивание (вентиляция) воздуха – процесс, который препятствует образованию термической инверсии в слое воздуха у поверхности земли;
- прямой нагрев воздуха при помощи специального оборудования, осуществляющего инфракрасное излучение.
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