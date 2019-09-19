Погодные рекорды Молдовы 19 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 сентября специалисты зафиксировали еще до середины XX века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, 19 сентября 1938 года воздух прогрелся лишь до +0,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В 2015 году в этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +31,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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