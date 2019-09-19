Самый точный прогноз погоды: вернется ли теплая погода

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В Молдову пришла настоящая осень. В четверг ожидается переменная облачность без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +16 до +19 градусов по Цельсию.

Ветер — западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В пятницу будет еще прохладнее. В ночные часы 20 сентября, по прогнозу синоптиков, ожидается в среднем от +4 до +7 градусов, а днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов по Цельсию. Небольшие осадки могут пройти в северных районах страны. В субботу ночью уже от +3 до +6, а днем - от +15 до +18. В последующие сутки будет еще теплее. А с понедельника установится теплая погода - от +21 до +24.

В Молдове действует два "желтых кода". Один в связи с гидрологической засухой, которая, по прогнозам специалистов, продержится как минимум до 20 сентября. А второй в связи с заморозками - в ночные и утренние часы в период 20-22 сентября на поверхности почвы, а 21 - местами в воздухе ожидаются от -1 до -2 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 19 сентября почитается память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов и очень часто упоминается в Священном писании. В Библии он именуется архистратигом и почитается в качестве главы всего ангельского воинства, является покровителем христиан, которые выступают против зла.

Также Михаила называют защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно Михаил перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама. Поверье гласит, что именно Михаил охраняет врата Рая. Обычно к Михаилу обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых болезней.

Считается, что в этот день нельзя работать - это к беде.

Если человек родился 19 сентября, то его талисманом является аметист.

Люди считали, что есть в этот день тепло, то осень будет долгой.

А еще наши предки верили, что этот день подходит для примирения между теми, кто поссорился.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK