Самый точный прогноз погоды: грядут минусовые температуры

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Молдову приходят заморозки и минусовые температуры. В пятницу ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -1 до +7 градусов, а днем в среднем будет +13, +18 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Такая же холодная погода продержится еще два дня. В субботу ночью столбик термометра может опуститься до -2 градусов на севере и показать до +7 в южных районах, а в дневные часы воздух прогреется всего до +14, +19 градусов. В воскресенье ночью метеорологи обещают от -1 до +4, а днем столбики термометров покажут +20, +24 градуса.

В начале следующей недели ожидается небольшое потепление и минусовых температур ночью уже не будет.

С 20 по 22 сентября в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками. Кроме того, до 20 сентября в республике продолжает действовать предупреждение о гидрологической засухе.

Праздники и народные приметы © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В этот день почитается память мученика Созонта, преподобного Луки и Серафима Псковского.

В старину 20 сентября отмечали луков день. Никто не мог себе позволить до этого срока съесть хоть одну самую маленькую луковицу нового урожая. Ведь, согласно поверью, пока весь лук собран не будет, трогать его нельзя, иначе все сгниет или высохнет.

Говорили: "Лук – овощ от семи недуг". Считалось, что это один из тех продуктов, которые помогают бороться с самыми разными заболеваниями. Поэтому 20 сентября старались закончить уборку лука, заготовить запасы на зиму и оставшуюся часть продать.

Много шелухи на луке означало, что зима будет суровой.

Если человек родился 20 сентября, то он будет прекрасным лекарем. В качестве талисмана ему рекомендуют носить гелиотроп и янтарь.

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