Осень отменяется: в Молдову приходит "бабье лето"

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. В Молдову пришла настоящая осень с заморозками. В субботу ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет в среднем от +2 до +5 градусов, а днем +15, +18 градусов по Цельсию. На севере республики в ночные часы ожидаются заморозки до -1.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

С воскресенья несколько потеплеет. Ночью метеорологи обещают в среднем от +5 до +8, а днем столбики термометров покажут +21, +24 градуса. В первый день рабочей недели погода будет еще лучше - днем +22,+25. А со вторника опять станет прохладнее - уже +19, +22, но минусовых температур не прогнозируется.

До 22 сентября в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками.

Праздники и народные приметы

Православные 21 сентября почитают память Пресвятой Богородицы и отмечают день ее рождения. О рождении Богородицы практически ничего неизвестно, хотя этот праздник относится к числу самых главных по церковному календарю. Сказано, что Мария родилась в Иерусалиме, а ранее у ее родителей очень долго не было детей, несмотря на тщетные попытки зачать ребенка.

Однажды Иоаким удалился в пустыню для молитвы, где ему явился ангел, сообщивший, что в ближайшее время у них родится дочь. И действительно, через 9 месяцев Анна родила девочку.

Праздник, посвященный рождению Пресвятой Богородицы, был установлен в IV веке.

Чем больше шелухи на луке, тем, если верить приметам, более суровой и холодной будет зима. Хорошая погода – осень будет теплой. Если человек родился 21 сентября, то его талисманом является алмаз и турмалин.

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