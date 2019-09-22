03:16 22 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.64
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Рассвет в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 22 сентября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (824)
34 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 сентября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого века. 

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 22 сентября 1915 года воздух прогрелся лишь до +2,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в победном 1945-м году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +29,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,8 градуса.

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (824)

По теме

Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
Лето скоро изменится, ученые составили точный прогноз и выяснили, как
Океан изменит цвет: это произойдет уже к концу века


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума
МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума - фото
Российские мотострелки разгромили врага в Кемеровской области
"Центр-2019": российские мотострелки разгромили "врага" - видео
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков будет в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться