Погодные рекорды Молдовы 22 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 сентября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 22 сентября 1915 года воздух прогрелся лишь до +2,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в победном 1945-м году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +29,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,8 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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