Самый точный прогноз погоды: какой день недели выдастся самым теплым

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В воскресенье ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет в среднем от +5 до +8 градусов, а днем +21, +24 градуса по Цельсию.

Ветер — западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В понедельник погода будет еще лучше. Первый трудовой день, к слову, окажется самым теплым на протяжении недели. Ночью метеорологи обещают в среднем от +6 до +9, а днем столбики термометров покажут +22, +25 градусов. Во вторник опять станет прохладнее - уже +19, +22 днем. Такой температурный режим сохранится вплоть до субботы. Слабые кратковременные дожди вероятны в южных и центральных районах республики в среду.

Праздники и народные приметы

Если 21 сентября отмечают рождение Пресвятой Богородицы, то 22 сентября почитают память родителей Девы Марии. В народе Анну и Иоакима считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами достаточно долго не могли зачать ребенка, и произошло это, когда они были в преклонном возрасте. Тогда Иоаким удалился в пустыню для молитвы, где ему явился ангел, сообщивший, что у них родится дочь. Произошло именно так - и спустя 9 месяцев после данного события Анна родила дочь. Супруги пообещали, что посвятят дочь Богу, а потому отдали Марию в храм Иерусалима, где она находилась до своего совершеннолетия.

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Люди верили, что гром в сентябре предвещает теплую осень. Также считалось, если в этот день заготовить дрова, то зимой в доме будет намного теплее. Полагали, что если человек родился 22 сентября, то его талисман - берилл.

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