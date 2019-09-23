02:37 23 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
Поля и холмы Молдовы

Погодные рекорды Молдовы 23 сентября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (825)
40 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 сентября специалисты зафиксировали порядка 90 лет назад.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 23 сентября 1932 года воздух прогрелся лишь до +1,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1945 году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +30,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,2 градуса.

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (825)

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума
МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума - фото
В Казахстане спасли каспийских тюленей
Находящихся на грани вымирания тюленей спасли - видео
Как избежать простуды и ОРВИ
Как не заболеть осенью гриппом и простудой

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться