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Девушка собирает цветы в поле

Погодные рекорды Молдовы 24 сентября

© Sputnik / Константин Чалабов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (826)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 сентября специалисты зафиксировали более века назад.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 24 сентября 1907 года воздух прогрелся лишь до +1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1945 году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +29,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,6 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (826)

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