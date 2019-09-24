Самый точный прогноз: на Молдову надвигается похолодание

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет в среднем от +9 до +12 градусов, а днем +19, +22 градусов по Цельсию.
Ветер — восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В среду температурный режим не изменится. Лишь на севере республики возможны кратковременные слабые дожди. С четверга станет прохладнее. Если ночью метеорологи обещают в среднем +9..+12, то днем столбики термометров покажут уже +16, +19 градусов. По всей территории страны возможны кратковременные дожди. Такая же погода сохранится и в пятницу. А в выходные станет теплее. В субботу днем уже в среднем до +22, а в воскресенье - до +24.
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Праздники и народные приметы
В православной церкви 24 сентября почитается память святой Федоры Александрийской, которая, согласно историческим данным, жила в V веке. В предании говорится о том, что у нее был муж, с которым она жила в мире и согласии.
Люди верили, если в этот день снова начали летать пчелы, то осень будет долгой. А еще считалось, что нельзя начинать никаких дел на Федору, так как это плохая примета.
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