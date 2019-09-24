Самый точный прогноз: на Молдову надвигается похолодание

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет в среднем от +9 до +12 градусов, а днем +19, +22 градусов по Цельсию.

Ветер — восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В среду температурный режим не изменится. Лишь на севере республики возможны кратковременные слабые дожди. С четверга станет прохладнее. Если ночью метеорологи обещают в среднем +9..+12, то днем столбики термометров покажут уже +16, +19 градусов. По всей территории страны возможны кратковременные дожди. Такая же погода сохранится и в пятницу. А в выходные станет теплее. В субботу днем уже в среднем до +22, а в воскресенье - до +24.

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Праздники и народные приметы

В православной церкви 24 сентября почитается память святой Федоры Александрийской, которая, согласно историческим данным, жила в V веке. В предании говорится о том, что у нее был муж, с которым она жила в мире и согласии.

Однажды один богатый человек, увидев Федору, решил завоевать ее. Он подкупил родственников женщины, которые ее обманули и сказали, что грех, совершенный ночью, не является грехом на самом деле. Федора послушалась и изменила своему мужу, а уже потом поняла, какой поступок она совершила. Тогда Федора возненавидела свое тело и подвергла себя различным мучениям. Игуменья, увидев ее страдания, напомнила Федоре историю Марии Магдалены – блудницы, которая покаялась и заслужила прощение. Тогда Федора и решила уйти в монастырь втайне от всех. Она переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь, назвавшись Федором. Уже после смерти Федоры ее супруг узнал о подвиге своей жены и сам принял постриг в этой обители.

Люди верили, если в этот день снова начали летать пчелы, то осень будет долгой. А еще считалось, что нельзя начинать никаких дел на Федору, так как это плохая примета.

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