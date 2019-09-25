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Погодные рекорды Молдовы 25 сентября

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (828)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 сентября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 25 сентября 1956 года столбик термометра показал -0,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали тремя годами ранее. В этот день столбик в 1953 году воздух прогрелся в тени до +30,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,6 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (828)

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