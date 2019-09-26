Самый точный прогноз погоды: сначала дожди, а потом резкое потепление

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В Молдову приходит дождливая погода. В четверг на всей территории республики выпадут осадки, ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов, а днем в среднем будет +15, +20 градусов по Цельсию.

Ветер — южный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Такая же погода сохранится и в пятницу. В ночные часы температурный режим не будет меняться в течение семи дней, а вот днем 27 сентября столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов по Цельсию.

В выходные дни начнет теплеть, и дождя уже не будет. В среднем метеорологи обещают от +20 до +26 градусов. Следующая неделя окажется еще теплее. Воздух в дневные часы прогреется от +25 до +29.

Праздники и народные приметы

В церкви 26 сентября почитают память святого Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. В Новом Завете сказано, что известен он своей праведной жизнью. Однажды Корнилию явился ангел и повелел найти апостола Петра. После того, как Корнилий выполнил это указание, Петр крестил его у себя в доме. Именно Корнилия считают первым язычником, который принял христианскую веру.

Раньше крестьяне 26 сентября старались закончить все работы в поле, собрать урожай. Обычно оставляли исключительно репу. Объяснялось это заморозками, которые были по утрам.

Из собранных овощей можно было приготовить большое количество блюд. Например, редьку могли натереть на терке, добавить немного нарезанного лука и заправить квасом с постным маслом. Также редьку можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать солью и дождаться, пока из нее выделится сок. Редьку считали едой бедняков. Морковь употребляли, как в вареном виде, так и в салатах. Репу могли парить, варить или есть сырой. Из свеклы готовили борщ. К слову, в этот день также можно садить яблони и смородину.

В старину верили, если 26 сентября пошел дождь, то в следующем году будет хороший урожай.

Если человек родился 26 сентября, то его талисманом является малахит.

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