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Погодные рекорды Молдовы 26 сентября

© Sputnik / Евгений Биятов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (829)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 сентября специалисты зафиксировали более ста лет назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 26 сентября 1917 года столбик термометра показал -1,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в победный 1945 год. В тот день воздух прогрелся в тени до +30,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,7 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (829)

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