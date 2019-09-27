Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели

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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Дождливая погода сохранится в Молдове и в пятницу. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов, а днем в среднем будет +13, +18 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В выходные дни начнет теплеть, и дождя уже не будет. В среднем метеорологи обещают в субботу от +20 до +25 градусов, а в воскресенье - от +21 до +26 градусов. Начало следующей недели окажется еще теплее. Воздух в дневные часы в понедельник прогреется до +25, +29.

Затем температура воздуха в течение нескольких дней немного опустится - до +20, +25 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 27 сентября отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке.

Воздвижение Креста Господня 2019: история, традиции и молитвы>>> © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В настоящее время 27 сентября в церквях и сегодня совершаются праздничные мероприятия.

По общему мнению, 27 сентября принадлежало к числу тех дней, когда не стоило начинать ни одного более или менее важного дела, так как все начатое в это время добром не кончалось, а прахом шло. Однако именно на Воздвиженье ставили обетные церкви, часовенки или просто придорожные кресты в благодарность за избавление от напасти или морового поветрия. Вокруг деревень в этот день обычно совершали крестные ходы или с иконами и молитвами обходили окрестные поля.

Гуси высоко летят по небу – примета, что весной будет большое половодье, и наоборот.

На 27 сентября дует холодный ветер – примета, что лето будет теплым.

Для родившихся 27 сентября талисманом является цитрин.

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