Погодные рекорды Молдовы 27 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 сентября специалисты зафиксировали более ста лет назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 27 сентября 1917 года столбик термометра показал -0,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1932 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +31,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,9 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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