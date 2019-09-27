00:46 27 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Виноградник

Погодные рекорды Молдовы 27 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (831)
18 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 сентября специалисты зафиксировали более ста лет назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 27 сентября 1917 года столбик термометра показал -0,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1932 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +31,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,9 градуса.

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (831)

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Всемирный день моря: плаваем с морскими обитателями - фото
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться