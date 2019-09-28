09:02 28 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Тучи

Самый точный прогноз погоды: какими будут выходные

© Sputnik / Osmatesco
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (833)
88 0 0

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В Молдове в субботу ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +13 градусов, а днем в среднем будет +20, +25 градусов по Цельсию. 

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В воскресенье будет еще теплее, осадков не ожидается. В среднем метеорологи обещают ночью 29 сентября +10, +15, а днем - от +21 до +26 градусов. Начало следующей недели будет не по-осеннему жарким. Воздух в дневные часы в понедельник прогреется до +25, +29.

Затем в течение еще нескольких дней будет примерно так же тепло. С середины следующей недели метеорологи прогнозируют снижение дневной температуры воздуха, но всего на несколько градусов.

Праздники и народные приметы 
Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

В православной церкви 28 сентября почитается память святого Никиты Готского, жившего примерно в IV веке недалеко от Дуная. Когда он принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов. Правил там язычник Атанарих, которого Никита открыто обличал, что привело к мученической смерти проповедника. Язычники схватили его и стали заставлять отречься от своей веры, но Никита отказался это сделать. За это его решили сжечь, но огонь не тронул Никиту. Впоследствии проповедник все равно был замучен, и его мощи были перенесены на территорию Константинополя.

Дикие гуси летят на юг – примета, что скоро будет похолодание. Если же гуси часто садятся на землю, а скворцы пока не собираются улетать, то осень будет сухой и теплой. Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – будет мороз. Гусь полощется в воде – по приметам, ожидай потепления.

Для родившихся 28 сентября талисманом является берилл.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (833)

По теме

Океан изменит цвет: это произойдет уже к концу века
Ученый: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой
Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Памяти бывшего президента Франции Жака Ширака: каким он был - фото
БПЛА «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57
"Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться