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Погодные рекорды Молдовы 28 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 сентября специалисты зафиксировали 42 года назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 28 сентября 1977 года столбик термометра показал -0,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали всего семь лет назад, в 2012 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +29,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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