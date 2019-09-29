08:06 29 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Парк Валя Морилор

На следующей неделе погода преподнесет жителям Молдовы сюрпризы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (835)
144 0 0

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В воскресенье на большей части Молдовы ожидается переменная облачность, а в северных районах страны возможны слабые кратковременные дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +11 до +14 градусов, а днем в среднем будет +22, +25 градусов по Цельсию.

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

Ветер — западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В первый день рабочей недели будет еще теплее. В среднем метеорологи обещают ночью 30 сентября +11, +14, а днем - от +26 до +28 градусов, и без осадков. Во вторник днем ожидается  +21, +24, а в среду - снова +26, +28. А с четверга метеорологи прогнозируют снижение дневной температуры воздуха. В выходные днем уже +16, +19.

Метеорологи обеспокоены: за последние 20 лет в Молдове стало жарче>>>

Праздники и народные приметы 

В этот день отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 — начале 4 веков в Халкидоне. Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время совершала свое богослужение, за что ее членов арестовали. Всех христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить ее.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

Когда девушка отвергла предложения правителя, ее подвергли истязаниям. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали ластиться к ней, лишь одна медведица нанесла ей рану. Вдруг послышался голос с неба, призывавший мученицу к себе.

Евфимия тут же испустила дух, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

Люди верили, если в этот день тихая и теплая погода, то зима будет поздняя, а сильных морозов, скорее всего, не будет. Считалось, что в этот день нельзя начинать новых дел.

Если человек родился 29 сентября, то его талисман - гранат. Сны, приснившиеся 29 сентября, вещие.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (835)

По теме

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 21 - 27 сентября
Радиоактивный маршрут: туристов начали пускать в 4-й энергоблок ЧАЭС
Радиоактивный маршрут: туристов начали пускать в 4-й энергоблок ЧАЭС
Кому в ЕС жить хорошо?
Кому в ЕС жить хорошо?

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться