На следующей неделе погода преподнесет жителям Молдовы сюрпризы

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В воскресенье на большей части Молдовы ожидается переменная облачность, а в северных районах страны возможны слабые кратковременные дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +11 до +14 градусов, а днем в среднем будет +22, +25 градусов по Цельсию.

Ветер — западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В первый день рабочей недели будет еще теплее. В среднем метеорологи обещают ночью 30 сентября +11, +14, а днем - от +26 до +28 градусов, и без осадков. Во вторник днем ожидается +21, +24, а в среду - снова +26, +28. А с четверга метеорологи прогнозируют снижение дневной температуры воздуха. В выходные днем уже +16, +19.

Метеорологи обеспокоены: за последние 20 лет в Молдове стало жарче>>>

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 — начале 4 веков в Халкидоне. Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время совершала свое богослужение, за что ее членов арестовали. Всех христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить ее.

Когда девушка отвергла предложения правителя, ее подвергли истязаниям. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали ластиться к ней, лишь одна медведица нанесла ей рану. Вдруг послышался голос с неба, призывавший мученицу к себе.

Евфимия тут же испустила дух, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

Люди верили, если в этот день тихая и теплая погода, то зима будет поздняя, а сильных морозов, скорее всего, не будет. Считалось, что в этот день нельзя начинать новых дел.

Если человек родился 29 сентября, то его талисман - гранат. Сны, приснившиеся 29 сентября, вещие.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK