Погодные рекорды Молдовы 30 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 сентября специалисты зафиксировали более шести десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 30 сентября 1958 года столбик термометра показал 0 градусов по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В тот день в 2012 году воздух прогрелся в тени до +29,1 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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