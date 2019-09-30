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Сухая растительность на молдавском лугу

Погодные рекорды Молдовы 30 сентября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (836)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 сентября специалисты зафиксировали более шести десятилетий назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 30 сентября 1958 года столбик термометра показал 0 градусов по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В тот день в 2012 году воздух прогрелся в тени до +29,1 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (836)

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