Погодные рекорды Молдовы: что произошло в разные годы 1 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 октября специалисты зафиксировали около пяти десятилетий назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 1 октября 1970 года столбик термометра показал -0,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в самом конце прошлого века. В тот день в 1952 году воздух прогрелся в тени до +29,7 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 1 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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