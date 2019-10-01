Самый точный прогноз погоды: каким будет начало октября

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Молдове во вторник ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +13 градусов, а днем в среднем будет +21, +26 градусов по Цельсию.
Ветер — западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.
Следующие два дня будут такими же теплыми, а затем ожидается резкое похолодание. Если в среду днем столбики термометров покажут +25, +29 градусов, то в четверг будет до +23, +28.
А вот уже с пятницы дневные значения температуры снизят примерно на 10 градусов. В этот день, а также в субботу ожидается всего до +13, +18, а в последующие два дня - лишь +12, +17 днем.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 1 октября почитают память преподобной Арины-мученицы и преподобного Евмения.
В старину именно 1 октября начинали собирать шиповник. Уже тогда знали, что он не только обладает приятным вкусом и ароматом, но также способен помочь в борьбе с различными заболеваниями.
В народе считали, что самый полезный шиповник – тот, что собран именно на Арину. Славяне использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника специальные витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Также варили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный мармелад, повидло.
Также в этот день анализировали природные явления и пытались предсказать, какой будет погода на ближайшие дни и даже месяцы:
- Если журавли уже летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно.
- Какой будет погода на Арину, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля.
- Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.
- По примете 1 октября бурьян вырастает высокий – примета, что много снега выпадет.
- Береза не потеряла своих листьев – снег будет еще нескоро.
Если человек родился 1 октября, то он будет путешественником. В качестве талисмана ему можно носить гранат.
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