00:20 02 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.73
Поиск
Солнце

Погодные рекорды в Молдове 2 октября

Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (837)
7 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 октября специалисты зафиксировали 74 года назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 2 октября в победный 1945 год столбик термометра показал -0,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали в начале нулевых. В тот день в 2001 году воздух прогрелся в тени до +28,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (837)

По теме

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Эхо трагедии: видео ДТП с участием Porsche и троллейбуса в Кишиневе
Столкновение Porsche с троллейбусом: что грозит виновнику ДТП - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться