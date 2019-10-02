Погодные рекорды в Молдове 2 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 октября специалисты зафиксировали 74 года назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 2 октября в победный 1945 год столбик термометра показал -0,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали в начале нулевых. В тот день в 2001 году воздух прогрелся в тени до +28,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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