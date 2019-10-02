Самый точный прогноз погоды: остались последние теплые деньки

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Молдове в среду ожидается переменная облачность. Согласно Государственной гидрометеорологической службе, ночью столбик термометра покажет от +11 до +14 градусов, а днем в среднем будет +26, +28 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Четверг, 3 октября, по прогнозам метеорологов, тоже окажется теплым. Днем воздух прогреется до +26, +28 градусов. А вот с пятницы резко похолодает. Под занавес рабочей недели обещают в среднем +13, +16 в дневные часы и кратковременные дожди. В субботу температурный режим не изменится, но уже без осадков. В воскресенье ожидается всего +12, +15 и слабые дожди на севере и в центральной части республики.

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Праздники и народные приметы

В этот день отмечается праздник сразу двух святых мучеников — Зосимы Пустынника и Трофима.

Зосима жил в IV веке. Не в силах соседствовать в одном городе с язычниками, он перебрался обитать в пустыню. При этом ему удавалось мирно уживаться с дикими зверями. Однажды во время охоты правитель Киликии увидел Зосиму и захотел узнать, каким волшебством тот укрощает хищников. Старец ответил, что у него одно средство — вера в Христа. Правитель приказал предать Зосиму пыткам, чтобы заставить отречься от веры. Мучители, смеясь, говорили, что они примут христианство, если дикие звери придут на помощь старцу. Зосима обратился с молитвой к Богу, и на площади внезапно появился огромный лев. Правитель велел отпустить святого, но Зосима тут же скончался.

Трофим пострадал за веру чуть раньше — в III веке. Однажды а Антиохии во время языческого праздника Трофим и его друг Савватий молили Бога наставить соплеменников на путь спасения. Об этом узнал правитель. Он приказал подвергнуть друзей пыткам и, в конце концов, казнить.

Люди верили, если человек родился 2 октября, то его талисман - агат. Считалось, если не угостить медом нищего, то год будет несчастливым.

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