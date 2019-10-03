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Самый точный прогноз погоды: последний теплый день и резкое похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (839)
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Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. В Молдове в четверг ожидается переменная облачность, а в северных районах возможны грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +12 до +15 градусов, а днем в среднем будет +23, +28 градусов по Цельсию. 

Ветер — южный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

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А вот уже с пятницы наступит резкое похолодание - дневные значения температуры снизятся примерно на 10 градусов. В этот день синоптики ожидают дожди и днем всего до +12, +15 градусов. А затем в течение четырех дней будет от +11 до +16.

Праздники и народные приметы

В церкви 3 октября почитается память святого Евстафия Римского – мученика, который ранее был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, он решил принять христианство. Затем крестились два его сына и супруга. Судьба испытывала Евстафия – его скот умер, слуги погибли, а когда к власти пришел император Адриан, то в стране стало процветать язычество. Поскольку Евстафий отказался приносить жертву богам, за это он был замучен и убит.

Раньше верили в следующие приметы:

  • Северный ветер 3 октября  – холода скоро наступят, а если ветер дует с южной стороны, то впереди будет много теплых дней.
  • Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный – сильные ливни.
  • Паутина летает и туман стоит – осень будет теплой, а зима наступит нескоро
  • Много шишек на нижних ветках ели – жди ранних морозов. Если шишек больше вверху, то, в соответствии с приметами, холодным будет конец зимы. 

Если человек родился 3 октября, то его талисманом является нефрит.

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Тема:
Погода в Молдове (839)

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