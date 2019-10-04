Погодные рекорды в Молдове 4 октября

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 октября специалисты зафиксировали в сороковых годах прошлого столетия, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 4 октября в 1946 году столбик термометра показал -1,6 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум зарегистрировали чуть больше десяти лет назад. В тот день в 2006 году воздух прогрелся в тени до +29,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.
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