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Погодные рекорды в Молдове 4 октября

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (841)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 октября специалисты зафиксировали в сороковых годах прошлого столетия, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 4 октября в 1946 году столбик термометра показал -1,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали чуть больше десяти лет назад. В тот день в 2006 году воздух прогрелся в тени до +29,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (841)

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