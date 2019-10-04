Самый точный прогноз погоды: резкое похолодание, за которым ждет "бабье лето"

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. В Молдове в пятницу резко похолодает. Синоптики обещают кратковременные дожди, а в северных районах возможны даже грозы. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +11 градусов, а днем в среднем будет +11, +14 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В выходные погода лучше не станет. В субботу, 4 октября, столбики термометров днем покажут в среднем +12, +15. Столько же ожидается и в воскресенье. Понедельник окажется самым холодным на грядущей неделе - синоптики обещают в дневные часы всего +9, +12, а затем температуры будут расти. В следующий четверг ожидается +19, +22. Практически "бабье лето"!

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память Когдрата – одного из 70 апостолов, который проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа. Согласно преданию, он обратил в христианство многих людей, и это вызвало ненависть со стороны язычников. Поэтому, однажды они напали на Кондрата, но он остался жив, хотя и оказался в тюрьме, где затем скончался от голода. В предании говорится, что смерть Кондрата настолько впечатлила императора Адриана, что он впоследствии издал указ, который запрещал судить человека без улик.

Люди верили, если в этот день погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной. Считалось, если человек родился 4 октября, то его талисман - цитрин.

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