Синоптики объявили "желтый код": на Молдову надвигается холода

Метеорологи выступили с предупреждением, рассказав, что ждет население республики в ближайшие несколько дней.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками. Предупреждение будет действовать в течение нескольких дней.

"В ночные и утренние часы в период 7-9 октября на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки -1..-3 градусов по Цельсию", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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