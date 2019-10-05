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Погодные рекорды в Молдове 5 октября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (845)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 октября специалисты зафиксировали в сороковых годах прошлого столетия, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 5 октября в 1946 году столбик термометра показал -3,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали спустя 60 лет. В тот день в 2006 году воздух прогрелся в тени до +29,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 5 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (845)

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