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Осень

Самый точный прогноз погоды: синоптики рассказали, когда вернется тепло

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (845)
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Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Лето закончилось, осень окончательно вступила в свои права.

В Молдове в субботу ожидается пасмурная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +6 до +8 градусов, а днем в среднем будет +12, +15 градусов по Цельсию.

Заморозки
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ветер — северный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В воскресенье, 5 октября, столбики термометров днем покажут в среднем +11, +14. На севере и в центральной части республики возможны слабые кратковременные дожди.

А вот в последующие сутки будет еще прохладнее. В понедельник синоптики обещают в дневные часы всего +9, +12. Такой же температурный режим ожидается и во вторник. Со среды начнет теплеть. В четверг и пятницу уже +19, +22. Практически, возврат "бабьего лета".

Праздники и народные приметы

В этот день в церкви почитается память пророка Ионы, а потому, нельзя было ловить, есть или продавать рыбу. Согласно Священному Писанию, Иона побывал в чреве кита и остался невредимым.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Также 5 октября почитается память мученика Фоки, который считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Согласно преданию, он родился в Синопе и вел добродетельную жизнь. Стал епископом в зрелые годы и проповедовал христианство, благодаря чему, удалось обратить в веру множество язычников. Пострадал во время гонений.

Считалось, если в этот день на ели или сосне мало шишек, то зима будет теплой. Люди верили - если человек родился 5 октября, то его талисман - цитрин.

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Тема:
Погода в Молдове (845)

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