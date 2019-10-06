03:29 06 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Пейзаж

Погодные рекорды в Молдове 6 октября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (846)
65 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 октября специалисты зафиксировали более 60 лет назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 6 октября в 1957 году температура достигла отметки -0,9 градуса по Цельсию.

А вот пик регистрировали дважды - с разницей в 17 лет - в 1966 и 1983 году воздух прогрелся в тени до +25,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 26,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (846)

По теме

Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный день вина 2019
День вина: туристов не меньше, чем местных жителей - ФОТО
День вина в Молдове как национальный праздник
День вина в Молдове как национальный праздник
Национальный День Вина 2019
День вина в Молдове 2019: что, где, когда

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться