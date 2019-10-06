Погодные рекорды в Молдове 6 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 октября специалисты зафиксировали более 60 лет назад, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 6 октября в 1957 году температура достигла отметки -0,9 градуса по Цельсию.

А вот пик регистрировали дважды - с разницей в 17 лет - в 1966 и 1983 году воздух прогрелся в тени до +25,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 26,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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