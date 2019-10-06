Прогноз погоды: осень многоликая явится во всех испостасях

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Воскресный день будет очень разным, в зависимости от времени суток и географической широты.

На юге Молдове в ожидается переменная облачность, в центру преимущественно пасмурная погода, на севере возможны дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +4 до +9 градусов, а днем в среднем будет +10, +15 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В понедельник и вторник несколько похолодает, дожди переберутся в центральные районы.

Но со среды начнет теплеть.

На 7-9 октября объявлен желтый код метеопасности в связи с возможными заморозками на почве и - местами в воздухе - в ночные и утренние часы.

Праздники и народные приметы

Ежегодно 6 октября церковь чтит память святой мученицы Ираиды Александрийской, которая отдала свою жизнь во имя Иисуса Христа.

В народе святую величали «Спорной», поскольку 6 октября было принято разрешать все споры и недоразумения между близкими людьми.

Вековая практика связала с этим днем ряд примет и поверий:

6 октября вороны хохлятся — к дождю;

в праздник стоит высокий бурьян — к снежной зиме;

найденную подкову 6 октября лучше обходить стороной, чтобы с деньгами проблем не было.

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