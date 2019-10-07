Точный прогноз погоды в Молдове: дожди и холода, а потом "бабье лето"

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Настоящая осень пришла в Молдову, но "бабье лето" еще будет. В понедельник в республике ожидаются кратковременные слабые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +3 до +6 градусов, а днем в среднем будет +9, +12 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Во вторник, 8 октября, столбики термометров ночью покажут всего +1, +4. Дневные средние значения не изменятся. К слову, в период 7-9 октября в Молдове действует "желтый код" метеоопасности - в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки -1..-3 градусов по Цельсию.

В среду днем уже +15, +18. В последующие сутки станет еще теплее. В четверг синоптики обещают в дневные часы +19, +22. Такой же температурный режим ожидается и в пятницу. В выходные +16, +19.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память Феклы Иконийской — раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной.

Она родилась в городе Иконии (современная турецкая Конья) в семье богатых язычников. В 18 лет обручилась со знатным юношей, но услышав проповедь апостола Павла, решила не выходить замуж, а посвятить себя служению Богу.

Жених Феклы не смог принять выбор своей возлюбленной и попросил правителя арестовать апостола по обвинению в том, что он "воспрещает девам вступать в брак". Фекла тайно посещала Павла, подкупая тюремных стражей драгоценностями. Когда об этом стало известно, обоих святых предали суду. Феклу решили казнить путем сожжения на костре, но внезапный дождь погасил пламя. Известно, что позже Фекла обратила в христианство свою мать. Сама же она дожила до 90 лет и умерла в пещере, скрываясь от языческих жрецов.

Люди верили, если человек родился 7 октября, то его талисман - агат и яшма. Считалось, если много желудей на дубе, то зима будет мягкой, а год плодородный.

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