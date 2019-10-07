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Погодные рекорды Молдовы 8 октября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 октября синоптики зафиксировали в 1990 году. 

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +29 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был в 1969 году. В этот день в Молдове были заморозки, воздух охладился до -1,1 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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