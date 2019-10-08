Самый точный прогноз погоды: осень откладывается, впереди - "бабье лето"

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Вторник станет одним из самых холодных дней недели в Молдове. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -1 до +3 градусов, а днем в среднем будет +11, +14 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В Молдове действует "желтый код" метеоопасности - в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки -1..-3 градусов по Цельсию.

Со среды начнет теплеть - причем температуры будут выше как днем, так и ночью. Так, 8 октября днем уже ожидается в среднем от +19 до +22. В четверг синоптики прогнозируют +21, +24. В пятницу и в первый выходной день опять +19, +22. А в воскресенье станет теплее - в среднем от +21 до +24. Такой же температурный режим ожидается в следующий понедельник, 14 октября, когда в Кишиневе отмечается День города.

Праздники и народные приметы

В церкви 8 октября почитается память преподобного Сергия Радонежского. Этот святой родился в семье боярина недалеко от Ростова. При рождении он получил имя Варфоломей Скопировано.

После смерти своих родителей отправился служить Богу в Хотьковско-Покровский монастырь, где был его брат Стефан. Там он пробыл недолго, поскольку стал стремиться к уединению и вместе со Стефаном основал на берегу реки Кончуры пустынь.

Стефан не выдержал аскетического образа жизни и, отправившись в Московский Богоявленский монастырь, стал там игуменом. Сам же Варфоломей в 23 года принял постриг и получил имя Сергий. Скоро к нему начинают приходить иноки, из-за чего создается обитель, преобразованная впоследствии с Троице-Сергиеву лавру. В своей жизни он совершил большое количество чудес, оставшихся в истории. К примеру, Сергий однажды воскресил умершего ребенка, а после этого к нему часто стали приходить за исцелением и помощью. Кроме того, известно, что именно Сергий смог помирить враждующих между собой князей, который признали главенство князя Дмитрия Иоанновича, объединившись и выиграв Куликовскую битву.

Люди верили, если 8 октября выпадет первый снег, то зима наступит 21 ноября (на Михайлов день). Считалось, какой выдастся погода на преподобного Сергия Радонежского, такой она будет и 8 апреля следующего год. Если человек родился 8 октября, то его талисман - яшма.

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