Погодные рекорды Молдовы 9 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 октября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 9 октября 1945 года воздух охладился до -2,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали несколькими годами ранее, в 1942 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +28,6 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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