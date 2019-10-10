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Погодные рекорды Молдовы 10 октября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (850)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 октября за более чем сто лет наблюдений метеорологи зафиксировали совсем недавно, в 1997 году.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, столбик термометра 12 лет назад показал в тени +28,2 градуса по Цельсию.

А вот минимальные показатели на территории Молдовы в этот день отметили более чем век назад, в 1899 году. В этот день в Молдове были заморозки, воздух охладился до -1,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между температурным минимумом и максимумом даты 10 октября составила 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (850)

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