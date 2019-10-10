Самый точный прогноз погоды: продлится ли "бабье лето" до Дня города Кишинева

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Молдову пришло "бабье лето". В четверг в республике установится переменная облачность.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +11 градусов, а днем в среднем будет +21, +23 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки станет несколько прохладнее. Средний дневной максимум в пятницу, 11 октября, составит уже +16, +19. На большей части страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. В выходные без осадков. В субботу, 12 октября, уже +19, +22, а в воскресенье - от +21 до +24. В понедельник, 14 октября, то есть на День города, синоптики прогнозируют до +23 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день церковь вспоминает Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь. Даже местную братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полнейшему уединению.

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Люди верили, если человек родился 10 октября, то его талисман - бирюза, а сам он любит порядок и чистоту. Считалось, что редкие шишки на елях и соснах в этот день - к мягкой зиме.

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