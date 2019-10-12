Самый точный прогноз погоды: какими будут выходные и следующая неделя

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. В Молдове в субботу будет малооблачно. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов, а днем в среднем будет +19, +24 градуса по Цельсию.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Следующие четыре дня будут еще теплее. С воскресенья по среду в ночные часы будет от +6 до 11, а днем столбики термометров покажут +20, +25 градусов.

В целом в течение последующих дней сохранится такая же теплая погода. Дневные значения температуры будут постепенно снижаться примерно на 1 градус. Осадков всю неделю не ожидается.

Праздники и народные приметы

В церкви 12 октября почитается память святого Кириака-отшельника, ставшего иноком в возрасте 18 лет, подвязавшись в Коринфе на территории обители святого Евфимия. Прославился Кириак тем, что в 70 лет решил удалиться в пустыню, где ему прислуживал большой лев. Именно этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук. Однако тот же лев никогда не смел тронуть тех людей, которые приходили к Кириаку за советом или успокоением. Святой умер в возрасте 109 лет в 556 году.

Если 12 октября на небе звезд много, осень окажется сухой, но в следующем году урожай будет богатым.

Вечером или поздно ночью появляется туман – примета, что в ближайшее время заморозков не будет.

В лесу поздние грибы появились, снег выпадет очень нескоро.

Если человек родился 12 октября, то его талисманом считается опал.

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