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Осень

Погодные рекорды Молдовы 12 октября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 октября специалисты зафиксировали в конце XIX века.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 12 октября 1898 года воздух охладился до -6,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум в этот день зарегистрировали дважды. В первый раз в 1917 году, а второй - в 1966-м. Оба раза воздух прогревался до +24,4 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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